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Мэр города Ош поручил начать подачу тепла, не дожидаясь 8 ноября

11:40, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Мэр Оша Жанарбек Акаев поручил профильным службам начать подачу тепла в жилые дома, не дожидаясь 8 ноября и установленного температурного порога.

По его словам, в мэрию поступает много обращений от горожан, которые жалуются на холод в квартирах.

«Вы говорите, что отопление дадут 8 ноября. Но это поздно. В многоквартирных домах есть семьи с маленькими детьми, которым сейчас трудно. Не нужно ждать 8 ноября и установленной температуры. Сейчас это самый частый вопрос, с которым обращаются жители. Начинайте», — сказал Жанарбек Акаев.

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Ранее жители города жаловались на отсутствие отопления. В муниципалитете объясняли, что отопительный сезон обычно начинают, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 градусов и ниже в течение пяти дней подряд. По прогнозам Гидрометеорологической службы, необходимое похолодание ожидалось 8-10 ноября.

В ближайшие дни в Оше сохранится относительно теплая погода: днем воздух будет прогреваться до +16…+18 градусов, ночью температура составит +6…+9.

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