Банки помогают онлайн-казино? Финнадзор и ГКНБ взялись за подозрительные схемы

В Кыргызстане проверяют возможную причастность сотрудников коммерческих банков, платежных организаций и других посредников к проведению финансовых операций в пользу зарубежных онлайн-казино. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Кайрат Маматов.

По его словам, несмотря на действующие ограничения, кыргызстанцы продолжают пользоваться иностранными игровыми платформами, переводя деньги через банковские приложения и платежные системы.

«Сегодня наши граждане играют в зарубежных онлайн-казино, проигрывают деньги, автомобили и дома. Даже без VPN находят способы проводить платежи через наши коммерческие банки и платежные системы», — рассказал Маматов.

Глава Финнадзора отметил, что подобные операции вызывают вопросы к системам внутреннего контроля финансовых организаций.

«У коммерческих банков есть IT-службы, которые должны контролировать такие операции. Сейчас мы совместно с ГКНБ проводим работу, чтобы выяснить, какие компании, какие банки или их сотрудники могут быть причастны к этому», — заявил он.

По словам Маматова, необходимо установить, кто именно помогает зарубежным игровым платформам принимать платежи от граждан Кыргызстана.

Он не исключил, что в подобных схемах могут участвовать местные посредники, предоставляющие технические и финансовые возможности для перевода средств.

Особое внимание уделяется платежным терминалам и организациям, через которые могут проходить деньги пользователей онлайн-казино.

«Нужно выяснить, какие сотрудники коммерческих банков заинтересованы в этом и помогают проводить такие операции. Все это необходимо расследовать», — подчеркнул председатель Финнадзора.

Маматов также высказал предположение, что отдельные лица внутри страны могут передавать мошенникам информацию о гражданах.

«Откуда они знают, с кем я работаю, как зовут моих родителей, кто входит в мою семью? Значит, кто-то получает внутреннюю информацию и помогает им», — отметил он.

По словам главы ведомства, Финнадзор взаимодействует с ГКНБ и другими правоохранительными органами для выявления подобных схем.

Он подчеркнул, что участие граждан Кыргызстана в азартных играх, в том числе через зарубежные онлайн-платформы, запрещено законодательством страны.

При этом пользователи продолжают обходить ограничения с помощью VPN и других технических решений.

Маматов считает, что для противодействия незаконному игорному бизнесу необходимо усилить контроль за платежными операциями и интернет-трафиком.

Названия банков и платежных организаций, сотрудники которых могут быть причастны к таким схемам, он не назвал.