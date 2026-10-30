Реконструкция, платный вход, самофинансирование — что ждет Ботсад Бишкека

Вырубка зеленых насаждений, строительство детской площадки и футбольного поля, появление клубничной плантации на территории Ботанического сада Бишкека — все это с тревогой наблюдают бишкекчане последние годы. Чиновники же и администрация заверяют, что проводимые изменения помогут возродить один из крупнейших в Центральной Азии по территории и разнообразию растений сад.

В будущем, по словам директора научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Национальной академии наук Нурлана Албанова, все это позволит ввести плату за вход и выйти на самофинансирование. Подробнее — в интервью 24.kg.

— Расскажите о реконструкции. Что уже сделано, что еще остается в планах?

— Ботанический сад НАН КР состоит из трех частей: участки в Бишкеке на улицах Ахунбаева и Горького и филиал в Нарыне. Их общая площадь составляет 151 гектар.

Общий коллекционный фонд составляет более 6 тысяч таксонов (групп) растений.

Работы по Ахунбаева идут уже второй год — установили ограждение, провели освещение, наладили ирригацию, заасфальтировали дорожки (беговая, пешеходная, велосипедная), провели капитальный ремонт трех лабораторных комнат, создали условия для научных сотрудников, отремонтировали два помещения для удобства рабочих.

В последние годы у нас были проблемы с поливной водой, на территории 40 гектаров пробурены три скважины для полива, к ним пристроили насосные станции, проложили дополнительно альтернативные лотки для полива взрослых растений — у них обширная корневая система, и капельная система не поможет. Еще остается несколько километров проложить.

Всего на ирригацию нам выделили около 80 миллионов сомов, на 90-95 процентов работы завершены.

Кроме того, подрядчики построили туалет для общего пользования, он на стадии завершения; детскую площадку с воркаут-зоной, две спортивные площадки (футбольную и универсальную — для игры в волейбол, баскетбол).

Закончили также капитальный ремонт пруда, куда уже пустили воду. В будущем планируем запустить декоративных рыб (золотистых, белых, черных). В других странах такое часто практикуется.

Планируем построить амфитеатр, музей и здание под лабораторию биотехнологий, где будет налажено микроклональное размножение растений, включая и культуру инвитро. У нас намечается грантовое финансирование, переговоры ведем, на следующий год, скорее всего, сможем начать стройку.

На 20 миллионов закупаем технику (водовоз для обработки химикатами, грузовую машину с манипулятором, экскаватор, самосвал и другое).

На Горького планируем построить оранжерею побольше, с искусственным дождеванием, если у нас получится, конечно.

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При Союзе на базе плодового сада проводили научные исследования, выводили новые сорта, собранные фрукты складировали в плодохранилище, а затем отправляли на продажу в Россию и в другие страны. Мы хранили до 600 тонн яблок в сезон. С тех пор оборудование устарело, нужно будет обновить холодильную установку, отремонтировать протекающую крышу. Эти деревья уже потеряли хозяйственную ценность в связи с возрастом, поэтому очищаем эту территорию, второй этап реконструкции проведем там.

Планируем посадить 30-40 гектаров плодового сада, включая абрикосы, груши, сливы, персики и плодово-ягодные (виноград, смородину, может, и клубнику). В Китае, к примеру, все механизировано, плодовые сады в идеальном состоянии. Один питомник выращивает до 5 миллионов саженцев в сезон. Там не допускают сортосмеси, если выращивают яблоки, то двух-трех сортов, максимум четырех. И везде по провинции садят эти сорта. Я тоже хочу, чтобы у нас были промышленные сады из 3-4 сортов, чтобы продавать в будущем.

— Назовите три главные, на ваш взгляд, проблемы в саду.

— Кадровый голод. Молодежь к нам не приходит. В советское время штат Ботсада составлял около 260 человек. Со временем штат сократился почти в четыре раза, остались одни фанаты. В этом году нам выделили дополнительный штат — 89 человек, включая сезонных и постоянных рабочих, а также научных сотрудников. Всего у нас сейчас 157 сотрудников. Благодаря этому проводятся все агротехнические мероприятия, включая полив, очистку и так далее.

Повысили зарплату. Если раньше рабочие получали около 9-10 тысяч сомов, то сейчас более 40 тысяч. Научные сотрудники получали 15-20 тысяч сомов, сейчас — от 40 тысяч до 60 тысяч, 80 тысяч сомов получают несколько человек из числа административно-управленческого персонала.

Также не хватает современного оборудования для проведения научных опытов, наблюдений. То, что есть, уже устарело, а современное оборудование — универсальное, с несколькими функциями, может измерять сразу несколько параметров. Нам нужно именно такое.

И третья проблема — финансирование, денег все время не хватает.

— Кстати о деньгах. Ваши новые площадки и футбольное поле платные?

— Пока ими никто не пользуется, ведь работы еще не завершены полностью, не установлены ворота в сад.

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Но вообще раньше платные услуги, в том числе передача земли в аренду, запрещались по закону. Мы могли брать оплату только за экскурсии. Сейчас по всей академической структуре принимаются новые законы, новый устав, мы можем организовывать коммерческую деятельность, зарабатывать, чтобы в дальнейшем содержать свои институты самостоятельно. Реестр государственных услуг еще рассматривается.

« Мы хотим, чтобы все было по прайслисту, как в других странах, сделать платным вход на территорию сада, и чтобы новые площадки приносили доход. Нурлана Албанов

Реконструкцией занимается управделами президента. После окончания работ все перейдет на наш баланс, мы должны будем все эти объекты содержать. На что, если не брать оплату? Поэтому я несколько раз обращался в Академию наук, вопрос рассматривается на общем уровне. На следующий год уже будет ясно.

— Какая, на ваш взгляд, приемлемая цена за вход?

— В прошлом году мы посещали зарубежные ботанические сады, в том числе в России, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане. К примеру, вход в ботсад Алматы стоит около 180 сомов с человека в пересчете на нашу валюту. Думаю, у нас можно для начала сделать 150 сомов. Скидки тоже обсуждаются.

— В Алматы в ботсаду есть что посмотреть, там красиво. У нас сейчас без слез не взглянешь…

— Да, там красиво — пруд с рыбой, лебеди, разная растительность.

Понятно, что говорить о платном входе можно только тогда, когда и у нас будет на что посмотреть. Оцифруем деревья, на каждое установим QR-коды, чтобы люди сканировали и читали информацию о наших растениях. Так появятся образовательные участки для посетителей.

В ходе реконструкции мы выкорчевали инвазивные сорта кустарников. Свидина кроваво-красная превратила сад в густой лес, мы сами не могли пройти сквозь нее. Избавляемся от нее, расчищаем территорию, а людям кажется, что мы все деревья выкорчевали. Это не так. Может, что-то частично попало — свидина не только растет, но и «душит» другие растения, отнимает питание, деревья поблизости сохнут и погибают.

После этого планируем до конца мая 2027 года посадить 5 тысяч деревьев. План и схему посадки подготовили, подрядчик уже начал работу. В основном это растения, адаптированные к нашему климату. Будем сотрудничать с отечественными питомниками. Кустарники будут метровые, а деревья — 2-3-метровые. Часть начнем высаживать уже зимой.

— Опять можжевельники?

— Можжевельники считаются засухоустойчивыми растениями и декоративными. Почему нет? Я недавно прилетел из Китая. Лесополосы там везде засажены, в том числе растут и можжевельники. Красиво смотрятся. Просто их нужно обрабатывать против вредителей и болезней хотя бы раз в год. Возможно, у нас это требование не соблюдают, и вам кажется, что они погибают. Посадим и елки разных пород и сортов.

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— Какие доходы приносят клубничные поля?

— Ее выращивают на двух гектарах сада в рамках договора о взаимном сотрудничестве. То есть деньги нам не дают, а покупают технику — три мини-культиватора и 10-15 триммеров для стрижки травы в общем на 80 тысяч сомов. Мы проводили мониторинг цен на землю, это оптимальная цена.

Тем более фермеры выровняли территорию, выкорчевали все лишнее, убрали камни. При этом в междурядье посадили саженцы фруктовых, чтобы не терять два года.

В следующем году осенью договор продлевать не будем, фермеры уйдут, а деревья уже начнут плодоносить. Это же хорошо. Вместе с тем проводится научное исследование посаженных сортов клубники, смотрим, насколько они адаптированы к нашему климату. Потом сможем дать свои рекомендации по выращиванию этих сортов сельхозпроизводителям Чуйской области.

— В апреле 2025 года бывший директор НИИ говорил, что в ближайшие два-три года сад будет международного стандарта. Прошло почти 1,5 года…

— Нам еще предстоит много работы. Надо растения посадить, они должны вырасти.

— Когда сможете выйти на самофинансирование?

— Примерно через 5-6 лет, когда появятся платные услуги и вырастут сады.