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Садыр Жапаров пригласил инвесторов стран ОТГ вложиться в курорт «Ала-Тоо Резорт»

16:30, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Туристический кластер «Ала-Тоо Резорт» в Кыргызстане рассчитан на прием до двух миллионов туристов ежегодно. Проект предусматривает создание около 5 тысяч рабочих мест. Об этом президент Садыр Жапаров заявил 30 октября на саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

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Глава государства сообщил, что открытие первого этапа курорта запланировано на 1 декабря 2026 года.

Он призвал зарубежных бизнесменов инвестировать в строительство гостиниц, ресторанов и других объектов туристической инфраструктуры.

Напомним, «Ала-Тоо Резорт» строят в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Кластер объединит три курортные зоны: Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук. Общая площадь территории составляет около 4 тысяч гектаров, а протяженность горнолыжных трасс после завершения проекта должна достигнуть 250 километров.

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