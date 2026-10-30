Цифровой сом начнут тестировать в 2027 году

Национальный банк планирует начать тестирование платформы цифрового сома в 2027 году. Когда новая форма национальной валюты станет доступна гражданам и бизнесу для повседневных расчетов, пока не известно. Об этом 24.kg сообщили в Нацбанке.

До конца 2026 года регулятор намерен завершить разработку базовой версии платформы. Уже подготовлена нормативная база, утверждена основная проектная документация и отобраны коммерческие банки для участия в пилотном проекте.

С их участием в тестовой среде прошли предварительные проверки отдельных функций. Полноценное тестирование платформы, в том числе с привлечением граждан и предприятий в реальных условиях, еще не начиналось.

Сроки широкого внедрения цифрового сома будут зависеть от результатов пилотного проекта, необходимых доработок и готовности участников платежной системы.

«Разработка и внедрение цифровых валют центральных банков представляют собой сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проверки технологических решений, обеспечения безопасности и готовности платежной инфраструктуры. При этом в большинстве стран подобные проекты находятся на различных стадиях разработки и тестирования, а опыт их широкого практического применения пока ограничен», — пояснили в Нацбанке.

Сколько стоит проект и кто его финансирует

Разработка и внедрение цифрового сома финансируются за счет собственных средств Национального банка. В реализации проекта участвуют специалисты регулятора, а также внешний поставщик, которого привлекут для разработки и внедрения платформы.

При этом в ответе на запрос 24.kg Нацбанк не указал, сколько средств уже потрачено на проект, какова его общая стоимость.

Чем цифровой сом отличается от обычных безналичных денег

Цифровой сом станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его будет выпускать непосредственно Национальный банк. При этом один цифровой сом будет равен одному обычному сому.

Сейчас при оплате банковской картой, через QR-код или мобильное приложение граждане используют безналичные деньги, которые учитываются на счетах в коммерческих банках. Цифровой сом будет учитываться на отдельной платформе, а для его использования предусмотрены специальные цифровые кошельки.

Предполагается, что открыть такой кошелек можно будет через привычное мобильное приложение коммерческого банка. Пользователь сможет перевести туда деньги со своего банковского счета, а затем оплачивать покупки, услуги и отправлять переводы другим людям.

Помимо стандартных платежей, новая система в перспективе позволит использовать программируемые платежи.

Например, при государственных закупках деньги можно будет автоматически перечислять поставщику после подтверждения поставки товаров. По замыслу Нацбанка, это позволит упростить расчеты и повысить прозрачность расходования бюджетных средств.

Также рассматривается возможность проведения отдельных операций без подключения к интернету.

Такая функция может оказаться полезной для жителей населенных пунктов с нестабильной связью.

В Нацбанке подчеркивают, что цифровой сом не заменит наличные и привычные безналичные деньги, а станет дополнительным инструментом для расчетов. Его новые функции планируют внедрять постепенно, по мере готовности платформы и с учетом результатов тестирования.

В 2025 году Национальный банк законодательно закрепил цифровой сом как третью форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Изначально кабмин планировал начать пилотный запуск в IV квартале 2026 года. Цифровой сом также предложили использовать для поощрения избирателей: депутат Дастан Бекешев включил в законопроект о выборах норму о начислении цифровых денег гражданам за участие в голосовании.