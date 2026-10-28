Вечерний дайджест: основные события 28 октября в Кыргызстане

Редакция 24.kg собрала главные события и важные итоги среды, 28 октября.

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В жилмассиве «Мурас Ордо» 29 октября на 12 часов отключат воду в жилом массиве «Мурас Ордо».

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Алексей Ширшов предоставил Кыргызстану беспроцентный кредит в размере 100 миллионов долларов сроком на 10 лет для строительства государственного ипотечного жилья.

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Садыр Жапаров заявил, что Максим и Жаныш Бакиевы в случае возвращения в Кыргызстан будут направлены в места лишения свободы.

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Президент Садыр Жапаров рассказал о разговоре с бывшим премьер-министром Кыргызстана Омурбеком Бабановым, который состоялся около пяти лет назад.

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Депутат ЖК просит опубликовать итоги проверок по ситуации со смогом в Бишкеке.

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Депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова обратилась к кабинету министров с просьбой заблокировать все порносайты на территории Кыргызстана.

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Семья Мищенко превратила мельницу 1871 года на Иссык-Куле в музей.

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Сыймык Жапыкеев обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента.

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Электрические сети столицы не успевают за стремительным ростом города и увеличением потребления электроэнергии. Несмотря на строительство новых подстанций и модернизацию оборудования, нагрузка на энергосистему продолжает расти.

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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев возмутился тем, что один из сотрудников муниципальной администрации получил от предпринимателя 5 тысяч сомов якобы на обед.

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Фото Розы Айтматовой у могилы брата тронуло сердца.

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