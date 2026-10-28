В жилмассиве «Мурас Ордо» Бишкека 29 октября на 12 часов отключат воду

В жилмассиве «Мурас Ордо» 29 октября на 12 часов отключат воду в жилом массиве «Мурас Ордо». Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекводоканал».

Водоснабжение прекратят с 10.00 до 22.00. Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие социальные и промышленные объекты.

В муниципалитете пояснили, что отключение связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Мурас Ордо» и городских водопроводных сетях.

Жителей и организации просят заранее запастись питьевой водой. Предприятие принесло извинения за временные неудобства.

Уведомления о плановых и аварийных отключениях воды можно получать через приложение «Мой город».