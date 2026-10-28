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Бишкек растет быстрее, чем электросети успевают его обеспечивать — НЭСК

14:17, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Электрические сети столицы не успевают за стремительным ростом города и увеличением потребления электроэнергии. Несмотря на строительство новых подстанций и модернизацию оборудования, нагрузка на энергосистему продолжает расти. Об этом сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова в эфире «Биринчи радио».

По ее словам, столица расширяется быстрыми темпами. Строятся новые жилые комплексы, увеличивается число жителей и потребителей электроэнергии. Все это требует постоянного наращивания мощности электросетей.

«Сейчас по Бишкеку, вообще, беспрецедентный рост. Поэтому наши энергетики закладывают в проекты строительство дополнительных подстанций и модернизацию оборудования с учетом перспективного увеличения потребления», — рассказала Айгуль Буланова.

Однако даже новые мощности не всегда позволяют удовлетворить растущий спрос на электричество.

«Мы не успеваем за этим ростом потребления, несмотря на то, что постоянно улучшаем сети и поддерживаем их в рабочем состоянии», — признала представитель НЭСК.

Она подчеркнула, что устранить все существующие проблемы электросетевого хозяйства за короткое время невозможно.

Дополнительную нагрузку на энергосистему создает резкое похолодание. Жители массово используют электрические обогреватели, что приводит к росту потребления, особенно в утренние и вечерние часы.

По данным НЭСК, 27 октября суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане достигло 64 миллионов 318 тысяч киловатт-часов. Это на 34,4 процента больше, чем за аналогичный день 2025 года.

Айгуль Буланова также сообщила, что подготовка Бишкекского предприятия электрических сетей к осенне-зимнему периоду завершена. Плановые ремонтные работы, которые проводились летом и сопровождались временными отключениями, закончились.

При этом энергетики призывают потребителей не перегружать сети одновременным включением большого количества мощных электроприборов.

 

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