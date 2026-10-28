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Депутат просит опубликовать итоги проверок по ситуации со смогом в Бишкеке

12:46, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат просит опубликовать итоги проверок по ситуации со смогом в Бишкеке. Об этом Рахат Жунушбаева заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, к ней обращаются горожане, жители сел Орок и населенных пунктов вокруг горы Боз-болток с жалобами на смог.

«Это очень серьезная и актуальная проблема, которая требует своевременного решения. В 2024 году Минприроды провело проверку и выявило, что пять предприятий работают с нарушениями экологии. В апреле 2025 года снова была проведена проверка, но не понятно, как изменилась ситуация, каковы были итоги проверки», — сказала Рахат Жунушбаева.

Она добавила, что на ситуацию со смогом в городе и пригороде влияет много факторов: работа заводов, транспорт, отопление углем.

«Необходимо дать протокольное поручение о том, чтобы были открыто опубликованы результаты лабораторных исследований, проверок уполномоченных органов и какие меры принимаются для снижения смога», — отметила Рахат Жунушбаева.

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