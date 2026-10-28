Наследие предков: как семья Мищенко превратила мельницу 1871 года в музей

В селе Ак-Суу Иссык-Кульской области сохранилась старинная водяная мельница, построенная в 1871 году. Там до сих пор перемалывают зерно, а в соседней маслобойне сохранились механизмы для производства растительного масла.

За сохранением этого исторического комплекса стоит семья Дмитрия Мищенко — потомков переселенцев из Воронежской губернии. Его отец и дедушка вместе с родственниками восстанавливали мельницу и собирали старинные предметы, которые со временем легли в основу частного музея. Сам Дмитрий вырос среди этих вещей и теперь знакомит посетителей с историей семьи, мельницы и края.

Семейное наследие, которое удалось сохранить

Предки Дмитрия, семья Матищевых, приехали в Кыргызстан из Воронежской губернии во времена Российской империи. Они были среди первых переселенцев в этой местности и построили семь мельниц и маслобойню. До наших дней сохранились только одна из мельниц, построенная в 1871 году, и маслобойня 1874 года. В советское время их передали колхозу, а после распада СССР дедушка Дмитрия выкупил объект обратно. Тогда семья начала восстанавливать исторический комплекс.

Основную работу выполняли дедушка и отец Дмитрия — Сергей и Владимир Мищенко. Они занимались ремонтом зданий, восстановлением механизмов и приведением территории в порядок. Постепенно к делу подключились и другие родственники.

Восемнадцатилетний Дмитрий с детства проводил время на мельнице. Отец брал детей с собой, показывал старинные вещи и рассказывал, откуда они появились и чем интересны.

«Я с детства среди старинных вещей и коллекций. Мне всегда было интересно узнать, что это за предмет и какая у него история. Нас постепенно приобщали к восстановлению мельницы, мы помогали чем могли. Так я и сам увлекся историей и туризмом. Сейчас мне нравится общаться с людьми, проводить экскурсии, рассказывать о нашей истории и культуре», — говорит он.

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Как в мельнице появился музей

Первоначально семья сосредоточилась на восстановлении мельницы и маслобойни. Но старинных вещей становилось все больше, и для них решили выделить отдельное пространство.

Коллекция складывалась на протяжении нескольких поколений. Одни предметы остались от предков, другие находили сами члены семьи, что-то приносили знакомые и местные жители.

В 2018 году на втором этаже мельницы открылся музей. Сейчас в нем три зала, посвященных истории первых переселенцев, царскому и советскому периодам, а также этнокультуре народов, живших в Кыргызстане и Иссык-Кульской области.

Здесь собраны археологические находки, монеты, банкноты, значки, самовары, предметы быта и вещи, связанные с историей первых переселенцев. Некоторые археологические предметы, по словам Дмитрия, относятся примерно к III веку до нашей эры. Есть и экспонаты XVIII–XIX веков, а также более позднего времени.

Музей старались устроить так, чтобы посетители могли рассмотреть экспонаты вблизи, а некоторые из них даже потрогать.

Позже семья получила грантовую поддержку на создание одного из залов. Однако большую часть работы по восстановлению комплекса и развитию музея родственники выполняли самостоятельно.

Коллекция впечатляет, но мельница удивляет еще больше

Главная особенность комплекса в том, что он не застыл во времени. Старинная мельница и маслобойня сохранили рабочие механизмы, поэтому посетители могут увидеть, как были устроены эти сооружения и для чего их использовали.

Мельница работает за счет силы воды: поток приводит в движение колесо, расположенное под зданием. По словам Дмитрия Мищенко, такая конструкция делает мельницу уникальной. Она сохранилась в рабочем состоянии, и ее механизм до сих пор можно увидеть в действии.

В маслобойне масло производили в несколько этапов: сначала сырье измельчали, затем обжаривали и отжимали с помощью пресса. Для этого использовали каменные вальцы и деревянные конструкции.

Самая примечательная деталь маслобойни — массивная балка из тянь-шаньской ели, которая входит в конструкцию старинного пресса. По словам Дмитрия, ей несколько столетий.

Семья до сих пор использует маслобойню для отжима масла из семян рапса — для собственных нужд. Поэтому гости могут не только рассмотреть старинное оборудование, но и увидеть, как оно работает на практике.

Семья ищет возможности для развития музея

Сюда приезжают жители разных регионов Кыргызстана, гости из соседних стран и иностранные туристы. Музей частный, поэтому лучше заранее договориться о посещении. Экскурсия по музею обычно занимает около часа, но может длиться дольше, если у гостей возникает много вопросов.

Сохранять и развивать комплекс непросто. Нужно следить за состоянием зданий, заниматься реставрацией, заботиться об экспонатах, проводить экскурсии и пополнять коллекцию. Семья планирует создавать новые залы и постепенно развивать туристический комплекс.

«Поддержка была бы полезна. Например, помощь в продвижении музея, грантовая и информационная поддержка, а также помощь в создании новых залов.

Мы многое сделали своими силами, но для дальнейшего развития нужны дополнительные возможности», — говорит Дмитрий.