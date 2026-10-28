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В ЖК призывают заблокировать все порносайты в стране

13:50, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова обратилась к кабинету министров с просьбой заблокировать все порносайты на территории Кыргызстана. Об этом она заявила 28 октября на заседании парламента во время обсуждения поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях.

По словам депутата, во многих странах действуют ограничения на доступ к подобным ресурсам, а родители контролируют использование детьми приложений и интернет-контента.

«Когда мы к этому придем? Закройте эти сайты», — заявила Аманова, призвав кабмин разработать соответствующие поправки в законодательство.

Эксперт по цифровизации Марат Торобеков пояснил, что предлагаемые изменения затрагивают статью 162 «Вовлечение ребенка в порнобизнес». В нее планируется включить положение, касающееся распространения порнографических материалов с использованием телекоммуникационных сетей.

Однако Аманова отметила, что эти изменения не предусматривают полного запрета порносайтов.

«Время пришло. Сайты негативно сказываются на несовершеннолетних. Нечего бояться, разработайте поправки, мы рассмотрим», — добавила депутат.

 

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