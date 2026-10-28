Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

Сыймык Жапыкеев обратился в ЦИК с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Там также напомнили, что подача заявлений о выдвижении кандидатов завершается 12 ноября в 00.00.

Напомним, ранее Сыймык Жапыкеев не смог набрать необходимое количество баллов при сдаче теста на знание государственного языка. Позже он воспользовался правом пересдать экзамен.

Сыймык Жапыкеев стал третьим гражданином, подавшим в ЦИК заявление для участия в выборах президента. До него выдвинули свои кандидатуры Аймен Касенов и Азамат Эсенбеков.

Сыймык Жапыкеев — бывший сотрудник прокуратуры и экс-глава Финансовой полиции Кыргызстана. В 2020 году стал одним из лидеров партии «Чон Казат» и получил известность благодаря публичным заявлениям о коррупции. После смены власти в октябре 2020-го возглавил Финпол, а в марте 2021 года после ликвидации ведомства стал прокурором Иссык-Кульской области. Через месяц ушел в отставку.