Ширшов дал Кыргызстану 100 миллионов долларов на ипотеку без процентов — Жапаров

Алексей Ширшов предоставил Кыргызстану беспроцентный кредит в размере 100 миллионов долларов сроком на 10 лет для строительства государственного ипотечного жилья. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью Super.kg.

По словам главы государства, средства были предоставлены около 10 дней назад и уже поступили в Министерство финансов, после чего их направили Государственной ипотечной компании.

«Я поручил ГИК направить 50 миллионов долларов на строительство ипотечного жилья на юге страны и 50 миллионов — на севере», — сообщил президент.

Жапаров отметил, что кредит предоставлен без процентов, что, по его мнению, особенно выгодно с учетом инфляции.

Президент также прокомментировал сотрудничество с Ширшовым, чья деятельность в энергетической отрасли в прошлом вызывала многочисленные вопросы.

По словам Жапарова, после возвращения Ширшова в Кыргызстан ему поставили условие — содействовать развитию страны и не вмешиваться в деятельность государственных энергетических компаний.

Глава государства заверил, что Ширшов больше не участвует в закупках оборудования для энергетической отрасли, а необходимые комплектующие приобретаются непосредственно у производителей.

При этом условия предоставления кредита, кроме его срока и отсутствия процентов, президент подробно не раскрыл.