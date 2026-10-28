Ширшов дал Кыргызстану 100 миллионов долларов на ипотеку без процентов — Жапаров
Алексей Ширшов предоставил Кыргызстану беспроцентный кредит в размере 100 миллионов долларов сроком на 10 лет для строительства государственного ипотечного жилья. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью Super.kg.
По словам главы государства, средства были предоставлены около 10 дней назад и уже поступили в Министерство финансов, после чего их направили Государственной ипотечной компании.
«Я поручил ГИК направить 50 миллионов долларов на строительство ипотечного жилья на юге страны и 50 миллионов — на севере», — сообщил президент.
Жапаров отметил, что кредит предоставлен без процентов, что, по его мнению, особенно выгодно с учетом инфляции.
Президент также прокомментировал сотрудничество с Ширшовым, чья деятельность в энергетической отрасли в прошлом вызывала многочисленные вопросы.
По словам Жапарова, после возвращения Ширшова в Кыргызстан ему поставили условие — содействовать развитию страны и не вмешиваться в деятельность государственных энергетических компаний.
Глава государства заверил, что Ширшов больше не участвует в закупках оборудования для энергетической отрасли, а необходимые комплектующие приобретаются непосредственно у производителей.
При этом условия предоставления кредита, кроме его срока и отсутствия процентов, президент подробно не раскрыл.