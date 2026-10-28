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«Пусть меня посадят». Что Бабанов говорил Садыру Жапарову о возвращении

11:07, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров рассказал о разговоре с бывшим премьер-министром Кыргызстана Омурбеком Бабановым, который состоялся около пяти лет назад. Об этом глава государства сообщил в интервью Super.kg.

По словам президента, Бабанов вспоминал период правления Сооронбая Жээнбекова, когда он около года не мог вернуться в Кыргызстан.

«Садыр Нургожоевич, когда не можешь вернуться в свою страну, твой миллиард долларов ничего не стоит. Скучаешь по горам, скучаешь по малой родине. Поэтому в 2020 году я решил вернуться в Кыргызстан, даже если меня посадят», — процитировал Жапаров слова Бабанова.

Президент отметил, что понимает эти чувства, поскольку сам провел четыре года за границей.

«Я хорошо знаю цену родины. Даже если ты миллиардер, но не можешь приехать в свою страну хотя бы на один день, твои миллиарды теряют всякий смысл», — заявил Жапаров.

Таким образом, президент привел историю Бабанова как пример того, насколько важной для человека может быть возможность вернуться на родину независимо от его финансового состояния.

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