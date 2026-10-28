«С границы сразу в тюрьму». Жапаров высказался о возвращении Бакиевых
Президент Садыр Жапаров в интервью Super.kg заявил, что Максим и Жаныш Бакиевы в случае возвращения в Кыргызстан будут направлены в места лишения свободы.
Главе государства задали вопрос, смогут ли братья Бакиевы вернуться в страну, если предложат крупные инвестиции по примеру Алексея Ширшова.
«Дела Максима и Жаныша совершенно другие. В отношении них есть судебные приговоры о пожизненном заключении. Приговоры остаются в силе. Если они приедут, с границы сразу отправятся в тюрьму», — заявил Садыр Жапаров.
Президент также опроверг распространявшиеся в социальных сетях сообщения о том, что Максим Бакиев якобы тайно прилетал в Бишкек на самолете.
По словам главы государства, эта информация не соответствует действительности.
Таким образом, президент исключил возможность беспрепятственного возвращения братьев Бакиевых в Кыргызстан при сохранении действующих судебных решений.