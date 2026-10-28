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Теперь они оба ушли… Фото Розы Айтматовой у могилы брата тронуло сердца

16:03, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В социальных сетях распространяется трогательная фотография Розы Айтматовой, младшей сестры всемирно известного писателя Чингиза Айтматова.

На снимке пожилая женщина с тростью стоит перед памятником брату и, протянув руку, прикасается к надписи с его именем.

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Фотография приобрела особое значение после известия о смерти Розы Айтматовой. Кадр напоминает о глубокой связи между братом и сестрой, которая на протяжении многих лет занималась сохранением памяти о писателе и истории своей семьи.

Напомним, Роза Айтматова скончалась 26 октября в возрасте 89 лет.

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В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

Сегодня, 28 октября, в Бишкеке состоялась церемония прощания с ней. Гражданская панихида прошла в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Проститься с Розой Торокуловной пришли родственники, друзья, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки.

Розу Айтматову похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

Она была кандидатом физико-математических наук, заслуженным работником образования Кыргызстана и общественным деятелем. Значительную часть жизни посвятила педагогической деятельности, защите прав женщин и сохранению наследия семьи Айтматовых.

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