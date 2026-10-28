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«Вы что, барана за раз съедаете?» Мэр Бишкека отчитал чиновников за обеды

14:55, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев возмутился тем, что один из сотрудников муниципальной администрации получил от предпринимателя 5 тысяч сомов якобы на обед. Инцидент обсуждался на совещании в столичной мэрии.

Во время заседания на экран вывели скриншот денежного перевода. Градоначальник потребовал объяснить, почему муниципальные служащие принимают деньги от представителей бизнеса.

«Вы что, голодаете? На обед денег не хватает? Если так, составьте список, я сам буду давать вам деньги. Предприниматели переводят вам по 5 тысяч сомов на обед. Вы что, за раз целого барана съедаете? Что вы вообще едите?» — возмутился Джунушалиев.

Мэр также раскритиковал руководителей районных администраций за недостаточный контроль над подчиненными.

Он поручил провести служебное расследование, установить всех причастных к произошедшему и принять кадровые решения, в том числе рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, получившего деньги.

Джунушалиев подчеркнул, что чиновники, причастные к возможным коррупционным нарушениям, должны нести ответственность независимо от занимаемых должностей.

«В последнее время нас много критикуют, говорят, что задержали 5 заместителей мэра. Я хочу сказать: если потребуется, задержат хоть 10, хоть 100», — заявил градоначальник.

По информации муниципалитета, в настоящее время проводится расследование по 44 материалам в отношении должностных лиц мэрии Бишкека и сотрудников ее структурных подразделений.

По итогам проверок обещают принять соответствующие меры.

Глава столицы также призвал горожан сообщать о конкретных фактах возможных нарушений со стороны муниципальных служащих. Он заявил, что готов лично рассматривать такие обращения.

О возможных коррупционных нарушениях можно сообщить по телефону 0312979195, добавочные 0603 и 0602.

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