В Кыргызстане предлагают разрешить родителям, которые самостоятельно воспитывают детей до 14 лет, ежедневно уходить с работы на час раньше или приходить на час позже без сокращения зарплаты. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс вынесены на общественное обсуждение.

Инициатором законопроекта выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Согласно документу, работодатель будет обязан предоставлять сотруднику, самостоятельно воспитывающему ребенка до 14 лет, 1 оплачиваемый час освобождения от работы каждый рабочий день.

Работник сможет самостоятельно выбрать, приходить ему на работу на час позже или уходить на час раньше. При этом зарплата, премии и другие предусмотренные выплаты должны сохраняться в полном объеме.

Новая гарантия будет распространяться не только на матерей-одиночек, но и на отцов, усыновителей, опекунов и попечителей, которые самостоятельно занимаются повседневным воспитанием ребенка.

При этом сам по себе развод не будет давать право на сокращенный рабочий день. Необходимо, чтобы второй родитель фактически не участвовал в ежедневном уходе за ребенком либо ограничивался выплатой алиментов и эпизодической помощью.

Для получения дополнительного свободного часа потребуется подать работодателю письменное заявление и приложить документы на ребенка. Отсутствие дополнительных подтверждающих документов само по себе не сможет стать основанием для отказа.

Предоставлять оплачиваемый час предлагается после истечения пяти рабочих дней со дня подачи заявления. Работодатель не сможет требовать отработать это время, перенести его на другой день или заменить денежной компенсацией.

В справке-обосновании Дастан Бекешев отмечает, что инициатива особенно актуальна для Бишкека и Оша, где дорожные заторы осложняют родителям возможность вовремя отвозить детей в школы и детские сады и забирать их после занятий.

Сейчас Трудовой кодекс позволяет родителям детей до 14 лет работать неполный день, однако в таком случае зарплата уменьшается пропорционально отработанному времени.

Предлагаемые изменения позволят сохранить полную оплату труда, а расходы на дополнительный оплачиваемый час будут нести работодатели.