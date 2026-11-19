Отсутствие трупного донорства в Кыргызстане тормозит развитие трансплантации органов. Об этом журналистам сообщил трансплантолог, завотделением трансплантации медицинской клиники Ошского государственного университета Бексултан Сейитбек уулу.

По его словам, для развития трансплантологии в стране в первую очередь должно быть хорошее и справедливое финансирование.

«Доступ к нему должны иметь все центры, которые занимаются пересадкой органов и показывают хорошие результаты. Во-вторых, нужны кадры — обучать с нуля, отправлять в ординатуру за границу. Когда есть достаточное финансирование и кадры, подходим к вопросу подбора доноров. Их дефицит огромный. Например, из 15 пациентов только двое у меня доходят до операции, у остальных просто нет доноров или есть противопоказания. Если мы берем пациента с противопоказаниями, то можем получить человека с инвалидностью», — сказал Бексултан Сейитбек уулу.

Он добавил, что разрешение трупной трансплантации увеличило бы количество доноров.

«Человек, у которого остановилось сердце, не подходит для трупного донорства. Он должен попасть в больницу по другим причинам — в основном это неврологические, нейрохирургические пациенты (с инсультом, отеком мозга, но здоровыми печенью и почками). Возраст тоже важен — у пожилых людей организм и так измотан. Не должно быть инфекционных осложнений. Детские органы тоже не годятся для трансплантации — они еще не развиты.

« Бытует мнение, что с развитием трупного донорства детей будут похищать на органы, но это абсолютная глупость. Орган должен быть взрослым, который сможет обеспечить жизнь человека. Бексултан Сейитбек уулу

Во-вторых, ни один трансплантолог Кыргызстана не возьмет на себя такую работу — это никому не нужно. Кроме того, для трансплантации необходимы лекарственные средства — они дефицитные. Государство может их контролировать очень просто — какой объем использован, сколько осталось и сколько пропало — можно легко узнать. И в последнюю очередь проверяется генетическая совместимость донора и реципиента. В Кыргызстане это делают только в двух местах — в Национальном центре охраны материнства и детства и в Больнице кыргызско-турецкой дружбы. Других лабораторий просто нет.

Даже если кто-то захочет кого-то похитить и провести пересадку органов, ему придется провести проверку на генетическую совместимость в лаборатории. Специалист, который 20 лет этому учился, никогда не пойдет на такое — он и так получает хорошую зарплату.

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Да, в Латинской Америке или в Юго-Восточной Азии такое возможно, но условия и культура там и в Кыргызстане абсолютно разные. Поэтому черная трансплантологии в Кыргызстане невозможна», — уверен Бексултан Сейитбек уулу.

Он отметил, если государство четко определит правовые основы, критерии отбора доноров, обеспечит контроль со стороны правоохранительных органов, то врачи смогут работать в этом направлении.

«Дефицит органов тогда значительно сократится, но никогда не исчезнет. Даже в развитых странах он огромен», — резюмировал хирург.

Вопрос трупного (посмертного) донорства в Кыргызстане обсуждают не первый год. Но законодательство не позволяет пересаживать органы от умерших.