Студенты Международного университета Кыргызской Республики пожаловались на сокращение учебных часов после решения разместить Министерство науки, высшего образования и инноваций в блоке здания вуза со шпилем. По их словам, теперь им приходится приезжать в университет ради двух пар, а затем возвращаться домой.

Публикация с жалобой появилась в социальных сетях. Студенты недовольны тем, что решения, влияющие на учебный процесс, принимаются без учета их интересов.

«Мы поступали в университет, рассчитывая на качественное образование, полноценный учебный процесс и нормальные условия. Почему решения, которые напрямую влияют на наше образование, принимаются без учета интересов студентов? Мы хотим справедливого отношения. Мы хотим учиться в нормальных условиях и получать образование, за которое платим», — говорится в обращении.

В самом вузе сообщили 24.kg, что после освобождения блока «Шпиль» у МУКР станет меньше аудиторий.

По словам представителя университета, в этом помещении проводили занятия и университетские мероприятия.

«Нам пришлось менять расписание, так как нас попросили освободить помещения. Мы сами не помещаемся в здании, но они этого не понимают», — сказал он.

Справка Известное здание со шпилем в центре Бишкека построили в 1954 году по проекту архитектора Евгения Писарского. Оно является частью архитектурного ансамбля бывшей Советской площади и считается памятником истории республиканского значения.

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций заявили, что здание принадлежит государству, а в 1994 году его передали МУКР в оперативное управление. Теперь это право зарегистрировано за министерством.

В ведомстве подчеркнули, что университет и колледжи останутся в своих помещениях, а министерство займет только блок со стороны проспекта Чуй, известный как «Шпиль».

По утверждению Миннауки, в этой части здания не проводят занятия, а помещения используют частные организации.

«Все образовательные организации сохраняют свои помещения и продолжают работу в привычном режиме. Единственное изменение — размещение Министерства науки, высшего образования и инноваций в одном из блоков здания», — говорится в комментарии ведомства.

Также в министерстве сообщили, что Политехнический колледж МУКР передадут в состав Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова. При этом он сохранит статус юридического лица и продолжит работу под новым названием — Политехнический колледж КГТУ. В ведомстве уверены, что реорганизация не повлияет на учебу студентов и работу преподавателей. Занятия должны проходить по утвержденному расписанию, а перерывов в образовательном процессе не планируется.

Однако в самом университете утверждают, что освобождение помещений уже привело к изменениям в расписании и нехватке аудиторий.