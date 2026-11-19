Не менее 99 процентов венчурного финансирования стартапов Кыргызстана приходится на Бишкек. Об этом говорится в новом докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Transition Report 2026–2027.

Согласно исследованию, Кыргызстан вошел в число 14 экономик, где практически весь зарегистрированный объем венчурных инвестиций сосредоточен в одном городе.

В аналогичной ситуации находятся Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения и ряд других стран. В них основные потоки финансирования стартапов также концентрируются в столицах или крупнейших деловых центрах.

Для сравнения, в Польше на Варшаву приходится 47 процентов венчурного финансирования, а в Румынии на Бухарест — 57 процентов. Это означает, что в этих странах инвестиции в молодые технологические компании распределяются между городами значительно равномернее.

Эксперты ЕБРР объясняют концентрацию капитала тем, что успешные стартапы зависят не только от наличия инвесторов, но и от доступа к квалифицированным специалистам, предпринимательским сообществам и деловым связям.

Крупные города обладают преимуществом: здесь проще найти команду, привлечь финансирование и наладить сотрудничество с другими компаниями.

При этом в ЕБРР подчеркивают, что сама по себе концентрация инвестиций в одном городе не обязательно является проблемой. Однако предприниматели из других регионов могут сталкиваться с дополнительными препятствиями при поиске капитала и развитии бизнеса.

Исследование основано на данных платформы Dealroom. При расчете учитывалось раскрытое венчурное финансирование компаний, распределенных по городам в зависимости от расположения их штаб-квартир.

Таким образом, показатель не означает, что 99 процентов всех инвестиций в Кыргызстане направляются в Бишкек. Речь идет именно об учтенном в исследовании венчурном капитале, вложенном в стартапы.

ЕБРР также отмечает, что главной проблемой многих развивающихся предпринимательских экосистем остается не столько создание новых компаний, сколько их дальнейший рост. Перспективные стартапы испытывают сложности с привлечением крупных инвестиций, особенно на поздних стадиях развития.

Для Кыргызстана данные исследования поднимают вопрос о доступности финансирования для технологических предпринимателей за пределами столицы, в том числе в Оше и других регионах.