Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов распространила заявление о появлении накануне еще одного претендента в президенты в сервисе «Тундук», где идет сбор подписей в поддержку кандидатов.

Со ссылкой на ГУ «Кызмат» и технических операторов «Тундук» отмечается, что в ходе тестирования одна из тестовых записей ошибочно отобразилась в сервисе.

«18 ноября в рамках подготовки к президентским выборам проводилось общереспубликанское тестирование избирательной инфраструктуры и информационных систем. В ходе тестирования одна из тестовых записей ошибочно отобразилась в сервисе сбора электронных подписей. Техническая ошибка была оперативно выявлена и устранена», — отметили в ЦИК.

В заявлении говорится, что ошибка касалась исключительно отображения информации и не затронула рабочие данные системы, включая электронные подписи, собранные в поддержку реальных претендентов.

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Напомним, сейчас через приложение «Тундук» граждане могут поддержать выдвижение того или иного претендента. Для регистрации кандидатам на должность президента необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей.

В Центризбиркоме пояснили, что электронная подпись не является голосом за кандидата на выборах, непосредственное голосование состоится 27 января 2027 года на избирательных участках.

«Сервис сбора подписей через «Тундук» не является системой голосования за президента, а количество собранных подписей не определяет результаты выборов. Следовательно, ошибочное отображение тестовой записи в сервисе сбора подписей само по себе не свидетельствует о вмешательстве в тестовое голосование. Выявленная ошибка устранена и не повлияла на учет подписей действительных претендентов», — отметили в избирательной комиссии.

Там считают, что оснований связывать данный технический инцидент с возможным изменением результатов предстоящих президентских выборов нет.

Напомним, 18 ноября пользователи соцсетей заметили, что в сервисе «Тундук» в разделе сбора подписей в поддержку претендентов на пост президента появился 12-й кандидат. При этом срок подачи заявлений в ЦИК от желающих участвовать в выборах завершился еще 12 ноября. Официально в Центризбирком обратились 11 человек.