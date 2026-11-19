Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Кыргызстан предложил России освободить детей кыргызстанцев от обязательного тестирования на знание русского языка при поступлении в российские школы. С такой инициативой выступил торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на встрече с председателем комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

Как сообщили в пресс-службе парламента, Маматалиев предложил учитывать официальный статус русского языка в Кыргызстане при решении вопроса о тестировании детей.

Кроме того, спикер выступил с инициативой создания на базе кыргызстанских школ центров предварительного тестирования и консультационной поддержки. Это позволило бы детям готовиться к поступлению в российские образовательные учреждения еще до выезда из страны.

На встрече также обсудили строительство в Кыргызстане девяти школ с русским языком обучения в рамках совместного проекта с Россией. Первые три школы планируется открыть в 2027 году в Бишкеке, Баткене и Караколе.

Марлен Маматалиев поблагодарил российскую сторону за ежегодное предоставление 700 квот для обучения кыргызстанцев в российских вузах. При этом он предложил увеличить количество мест, прежде всего в ведущих университетах Москвы и Санкт-Петербурга.

Лилия Гумерова, в свою очередь, выразила готовность содействовать созданию благоприятных условий для получения образования гражданами Кыргызстана в России.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере науки, культуры, академических обменов и совместных образовательных проектов.

Отметим, что вопрос освобождения детей кыргызстанцев от языкового тестирования пока находится на уровне предложения. О принятии российской стороной соответствующего решения не сообщается.