Сегодня, 19 ноября, отмечается Всемирный день туалета. Несмотря на необычное название, для Кыргызстана это напоминание об одной из серьезных коммунальных и социальных проблем: в стране до сих пор остаются школы с уличными туалетами, а доступ к централизованной канализации для большинства населения остается недоступным.

По данным ЮНИСЕФ, к централизованным канализационным системам подключены лишь около 20 процентов домохозяйств Кыргызстана. Основная часть населения пользуется локальными сооружениями, в том числе септиками и выгребными ямами.

Особенно остро проблема стоит в сельской местности, где школы и медицинские учреждения редко подключены к канализации. В некоторых учебных заведениях туалеты расположены отдельно от основных зданий, а условия не соответствуют современным требованиям безопасности и гигиены.

В ЮНИСЕФ обращают внимание, что большинство школьных туалетов не отвечают требованиям приватности и безопасности, особенно для девочек-подростков. Из-за этого школьницы нередко стараются не пользоваться уборными в течение учебного дня. Расположение туалетов за пределами зданий создает и дополнительные риски для их безопасности.

Проблема не ограничивается отсутствием канализации. В отдельных школах нет горячей воды, а места для мытья рук расположены неудобно или далеко от туалетов. Это повышает риски распространения инфекционных заболеваний.

При этом ситуация в Кыргызстане постепенно улучшается. По международным оценкам, в 2024 году около 93 процентов населения пользовались безопасно организованными санитарными услугами. Однако наличие туалета еще не означает, что он удобен, доступен людям с инвалидностью, обеспечивает приватность и соответствует всем требованиям школьной гигиены.

Всемирный день туалета учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. В 2026 году он проходит под девизом «Безопасные туалеты — равные возможности» и посвящен связи санитарных условий с гендерным равенством. По данным ООН, во всем мире 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к безопасно организованным санитарным услугам. Еще 354 миллиона вынуждены справлять естественные потребности на открытом воздухе.

Для Кыргызстана эта дата — повод обратить внимание, прежде всего, на сельские школы, детские сады, общественные учреждения и доступность санитарной инфраструктуры. Ведь современный, чистый и безопасный туалет — не роскошь, а элементарное условие достойной жизни.