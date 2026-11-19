Всемирный день туалета. Почему для Кыргызстана это не повод для шуток
Сегодня, 19 ноября, отмечается Всемирный день туалета. Несмотря на необычное название, для Кыргызстана это напоминание об одной из серьезных коммунальных и социальных проблем: в стране до сих пор остаются школы с уличными туалетами, а доступ к централизованной канализации для большинства населения остается недоступным.
По данным ЮНИСЕФ, к централизованным канализационным системам подключены лишь около 20 процентов домохозяйств Кыргызстана. Основная часть населения пользуется локальными сооружениями, в том числе септиками и выгребными ямами.
Особенно остро проблема стоит в сельской местности, где школы и медицинские учреждения редко подключены к канализации. В некоторых учебных заведениях туалеты расположены отдельно от основных зданий, а условия не соответствуют современным требованиям безопасности и гигиены.
В ЮНИСЕФ обращают внимание, что большинство школьных туалетов не отвечают требованиям приватности и безопасности, особенно для девочек-подростков. Из-за этого школьницы нередко стараются не пользоваться уборными в течение учебного дня. Расположение туалетов за пределами зданий создает и дополнительные риски для их безопасности.
Проблема не ограничивается отсутствием канализации. В отдельных школах нет горячей воды, а места для мытья рук расположены неудобно или далеко от туалетов. Это повышает риски распространения инфекционных заболеваний.
При этом ситуация в Кыргызстане постепенно улучшается. По международным оценкам, в 2024 году около 93 процентов населения пользовались безопасно организованными санитарными услугами. Однако наличие туалета еще не означает, что он удобен, доступен людям с инвалидностью, обеспечивает приватность и соответствует всем требованиям школьной гигиены.
Всемирный день туалета учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. В 2026 году он проходит под девизом «Безопасные туалеты — равные возможности» и посвящен связи санитарных условий с гендерным равенством.
По данным ООН, во всем мире 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к безопасно организованным санитарным услугам. Еще 354 миллиона вынуждены справлять естественные потребности на открытом воздухе.
Для Кыргызстана эта дата — повод обратить внимание, прежде всего, на сельские школы, детские сады, общественные учреждения и доступность санитарной инфраструктуры. Ведь современный, чистый и безопасный туалет — не роскошь, а элементарное условие достойной жизни.