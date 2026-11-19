В международном аэропорту Оша милиционеры оштрафовали женщину, которая находилась в общественном месте с полностью закрытым лицом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены действия сотрудников милиции во время оформления протокола о правонарушении.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 ноября. В отдел милиции по обслуживанию аэропорта поступила информация от подразделения цифрового наблюдения МВД о человеке, находившемся на территории аэропорта с полностью закрытым лицом.

Сотрудники милиции доставили женщину в отделение, провели разъяснительную беседу, составили протокол о правонарушении и назначили штраф.

В УВД уточнили, что протокол составили именно в отношении женщины, закрывшей лицо, а не человека, снимавшего происходящее на видео.

При этом, по утверждению милиции, автор видеозаписи, несмотря на неоднократные предупреждения, препятствовал работе сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время отдел Службы внутренних расследований МВД по Ошу и Ошской области проводит проверку действий милиционеров.

О результатах служебного расследования пока не сообщается.