На стадионе «Бишкек Арена» приступили к ремонту футбольного поля. Об этом 24.kg сообщил Нурмухаммед Эшматов, директор спортивного комплекса при управлении делами президента, на балансе которого находится стадион.

Он отметил, что в настоящее время там убирают бетон и гравий. После расчистки территории на объекте установят трубы для системы полива газона.

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По словам Нурмухаммеда Эшматова, сейчас ожидаются график и расписание игр на следующий год от Кыргызского футбольного союза.

«Главный приоритет для стадиона — футбол. Все зависит от графика футбольного союза. Пока в планах развлекательных мероприятий на 2027 год нет», — сказал он.

Ранее один из пользователей опубликовал видео, снятое на стадионе, отметив, что «Бишкек Арену» раскопали, выкопали яму и убрали подъемник, которым артисты пользовались на концертах. Он задался вопросом, что собираются делать на стадионе и во сколько это обошлось бюджету.