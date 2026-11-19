В Ташкенте сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана встретились с кыргызстанцами, которые не смогли вылететь в Саудовскую Аравию для совершения умры — малого хаджа. Об этом сообщил муфтият.

По поручению муфтия Абдулазиза кары Закирова представители ДУМК посетили паломников, оказавшихся в затруднительном положении в столице Узбекистана.

По словам заместителя муфтия Шакира ажы Маматова, сейчас 54 человека ожидают вылета в Саудовскую Аравию, остальные согласились вернуться в Кыргызстан.

«Сегодня мы встретились с паломниками, оставшимися в Ташкенте, провели разъяснительную работу. Сейчас 54 человека готовятся отправиться в священное путешествие. Остальные согласились вернуться на родину. Надеемся, что ситуация разрешится благополучно», — сообщил он.

В муфтияте напомнили, что 18 ноября состоялось экстренное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации хаджа и умры. На нем обсудили положение кыргызстанцев, которые не смогли вылететь из аэропорта Ташкента, а также организацию их возвращения домой.

Представители Министерства иностранных дел проинформировали участников заседания о ситуации. Состоялась и прямая связь с посольством Кыргызстана в Узбекистане, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности паломников.

В ДУМК также обратились к гражданам, планирующим совершить умру через компанию «Нур Умра Трэвел», с призывом временно воздержаться от поездок через соседние страны до стабилизации ситуации.

В ведомстве подчеркнули, что для паломников доступны рейсы из аэропортов Бишкека и Оша в Саудовскую Аравию авиакомпаний SalamAir, Air Arabia и Flyadeal.

Муфтият призвал граждан заранее проверять информацию о поездках, пользоваться официальными источниками и уделять особое внимание вопросам безопасности.

Напомним, что более 100 граждан Кыргызстана почти неделю находятся в аэропорту Ташкента и не могут вылететь на умру.