В Лейлекском районе Баткенской области погибло около 95 процентов саженцев, высаженных в рамках проекта «Зеленая граница» стоимостью 100 миллионов 887,9 тысячи сомов. Нарушения при освоении средств выявила Ошская экологическая прокуратура в ходе проверки исполнения бюджетных обязательств.

По данным Генеральной прокуратуры, ответственные лица не выполнили предусмотренные проектом работы в полном объеме. В частности, подрядчики не создали базовых условий для приживаемости и полива молодых деревьев, что привело к их массовой гибели.

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По факту нарушений возбудили уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Прокуратура проводит необходимые следственные действия для оценки ущерба и определения виновных лиц.