В Кыргызстане Министерство внутренних дел инициирует изменения в законодательство, направленные на усиление ответственности за семейное насилие и преступления против несовершеннолетних. Об этом, выступая на совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны и повышению эффективности государственного управления в регионах, сообщил глава ведомства Улан Ниязбеков.

По его словам, одним из приоритетных направлений работы МВД станут усиление профилактики преступности и внедрение механизмов предупреждения потенциальных угроз.

«Мы предложим изменения и дополнения в действующее законодательство, направленные на усиление ответственности за преступления против несовершеннолетних, семейное насилие и действия, создающие угрозу населению», — сказал Улан Ниязбеков.

МВД разработает новые алгоритмы взаимодействия с местными властями и другими госорганами, что позволит оперативнее реагировать на обращения граждан и предупреждать преступления.