Зарплата председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова составляет более 100 тысяч сомов. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

У главы ГНС поинтересовались, получает ли он дополнительные выплаты из специального фонда президента. Ранее глава государства заявлял, что выплачивает руководителям ведомств премии из своего фонда для профилактики коррупции.

Алмамбет Шыкмаматов подтвердил, что получает такие премии, однако их размер не назвал.

По его словам, базовая зарплата сотрудников налоговой службы составляет 80 тысяч сомов. Итоговая сумма зависит от стажа работы, звания и других факторов.