Депутаты Жогорку Кенеша на выездном заседании комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи в Баткенской области заслушивают информацию Министерства просвещения «О функционировании и использовании автоматизированной информационной системы «Күндөлүк» в общеобразовательных организациях».

Однако делают это парламентарии за закрытыми дверями. Как сообщил председатель комитета Ырысбек Атажанов, письмо с такой просьбой получено из Минпросвещения.

Что именно должны рассказать депутатам, неизвестно.

Напомним, в начале учебного года вокруг системы «Күндөлүк» разгорелся скандал. Разработчики системы, которая действовала с 2019 года во многих государственных и частных школах, обратились к президенту страны Садыру Жапарову с просьбой о помощи. Они заявили, что с 2024 года сотрудники Министерства просвещения оказывали давление на школы и заставляли их перейти на другой «Күндөлүк», разработанный ОсОО «Улут Софт».

В ответ генеральный директор этой компании Мирбек Окенов заявил, что это бесплатный государственный электронный дневник, а не коммерческое приложение, как было ранее. Он также отметил, что системой пользуются более 1,5 миллиона человек.