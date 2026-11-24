Более 70 руководителей больниц наказаны за нарушения в заявках на закуп лекарств
На заседании коллегии Министерства здравоохранения рассмотрен вопрос своевременного и качественного формирования заявок на лекарственные средства (ЛС) и медицинские изделия (МИ), закупаемые в централизованном порядке через государственное предприятие «Кыргызфармация».
По данным пресс-центра ведомства, поводом для рассмотрения вопроса стали многочисленные ошибки, неточности и несвоевременное предоставление заявок больницами на 2027 год. В результате неоднократно приходилось переносить сроки мониторинга, закупок и поставок необходимых лекарств и медизделий.
Ряд больниц допустил ошибки и затянул сроки подачи заявок, что создало риски для своевременного планирования закупок и бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми препаратами.
По словам главы Минздрава Дамира Осмонова, некорректные заявки могут привести как к излишним закупкам и неэффективному расходованию государственных средств, так и к дефициту лекарств для пациентов. Поэтому каждая больница должна предоставлять точные, обоснованные и проверенные сведения о своей реальной потребности. Ответственность за правильность заявок несут руководители организаций здравоохранения.
По итогам рассмотрения вопроса коллегия приняла решение о применении дисциплинарных мер в отношении руководителей организаций здравоохранения, допустивших нарушения.
В частности, предусмотрено:
- объявление замечаний 38 руководителям и должностным лицам;
- объявление выговоров 29 руководителям;
- объявление строгих выговоров трем руководителям;
- освобождение от занимаемых должностей трех руководителей.
Кроме того, в отношении ряда должностных лиц государственных организаций здравоохранения будут направлены представления в кабинет министров для рассмотрения вопроса о применении соответствующих мер ответственности.
Министр подчеркнул, что предусмотренные меры не являются персональным отношением к отдельным руководителям, а направлены на обеспечение дисциплины, ответственности и добросовестного исполнения служебных обязанностей. Он предупредил, что повторение подобных нарушений в дальнейшем повлечет более строгие меры, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
Отдельно Дамир Осмонов поручил руководителям организаций здравоохранения заблаговременно приступить к формированию потребности на следующий закупочный период. Заявки должны быть точными, обоснованными и представлены в установленные сроки.