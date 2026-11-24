В Кыргызстане предлагают утвердить порядок выдачи разрешений на использование воды из поверхностных водных источников. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает утверждение положения, регулирующего выдачу разрешений на водопользование из поверхностных водных объектов.

Речь идет об использовании водных ресурсов из рек, озер и других поверхностных источников. Цель инициативы — обеспечить государственное регулирование водопользования и рациональное использование водных ресурсов страны.

Проект разработан в соответствии со статьей 28 Водного кодекса.

В случае принятия постановления Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также Министерству чрезвычайных ситуаций поручат принять необходимые меры для его реализации.