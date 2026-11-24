В Кыргызстане сняли первый отечественный сериал о футболе «Топ Юнайтед». Премьера спортивного драмеди состоится 28 ноября на платформе «Этномедиа». Об этом сообщили 24.kg создатели проекта.

Сериал создан «Кыргызсериалом» совместно с кинокомпанией 1.1 Studio и департаментом кинематографии. Съемки проходили на кыргызском языке.

В центре сюжета — Жениш, бывшая звезда советского футбола, который после завершения спортивной карьеры пристрастился к алкоголю. Чтобы удержать рядом внука, собирающегося уехать с матерью за границу, он придумывает историю о собственной футбольной команде.

Однако обман неожиданно становится реальностью. Старый друг отправляет к нему пятерых трудных подростков, проходящих программу ресоциализации. Теперь Женишу предстоит не только превратить ребят в настоящую команду, но и самому найти смысл жизни.

По словам создателей, сериал затрагивает темы семьи, дружбы, взросления и второго шанса.

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«Я хочу, чтобы подросток, который считает себя никому не нужным, увидел в этих героях себя — и понял, что не один. Чтобы после этого сериала кто-то взял мяч и вышел во двор, а кто-то нашел своих людей и назвал их семьей. Это история не только о футболе», — рассказал режиссер Ильгиз Куватбек.

Главную роль тренера Жениша исполнил актер театра и кино Руслан Орозакунов. Юных футболистов сыграли начинающие актеры, многие из которых в реальной жизни занимаются футболом.

Кроме того, в съемках приняли участие известные кыргызстанские футболисты Мирлан Мурзаев и Эржан Токотаев.

Официальная презентация сериала состоится 28 ноября в Бишкеке. Гостям покажут первые эпизоды, после чего пройдет встреча с режиссером, актерами и съемочной группой.

В рамках мероприятия также состоится премьера музыкального клипа рэп-исполнителей Estebez и Bapay, приуроченного к выходу альбома «Топ Юнайтед».

Создатели рассчитывают, что проект не только заинтересует любителей футбола, но и привлечет внимание к проблемам подростков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, показав роль спорта в их возвращении к полноценной жизни.