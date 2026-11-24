В Кыргызстане под председательством президента Садыра Жапарова прошло республиканское совещание, посвященное социально-экономическому развитию страны и повышению эффективности государственного управления в регионах.

Начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства Азамат Кадыралиев рассказал, как некоторые чиновники на местах выдают желаемое за действительное.

По его словам, в Кочкорском районе Нарынской области при составлении отчетности о развитии промышленности в список новых предприятий включили бани, гостиницы, аптеки и магазины.

В отчете руководителей района за 2021-2026 годы указано открытие 37 промышленных предприятий. Однако проверка показала, что в перечень вошли объекты, не относящиеся непосредственно к промышленному производству.

Азамат Кадыралиев добавил, что искаженная отчетность также выявлена в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области.

В документах районных властей за девять месяцев этого года указано открытие 350 предприятий. Однако во время проверки сотрудники местной администрации не смогли показать местонахождение некоторых объектов из отчетного списка.

Подобные факты свидетельствуют о неправильном подходе к формированию показателей экономического развития, указали в администрации президента.

По словам Азамата Кадыралиева, есть акимы, которые представляли строительство государственных школ, медицинских объектов и дорог как результат собственной работы по привлечению инвестиций.

При этом, например, в Джети-Огузском районе доля частных инвесторов в общем объеме инвестиций за девять месяцев 2025 и 2026 годов составляла лишь 0,3 процента.

На совещании заявлено, что формальное увеличение количества предприятий в отчетах само по себе не означает развития промышленности.