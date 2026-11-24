Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана объявила тендер на приобретение сувениров.

По данным портала госзакупок, на это планируют потратить 540 тысяч сомов.

В том числе 400 тысяч сомов предусматривается на 100 вязанных пледов из пряжи турецкого производства. Предусмотрен авторский дизайн, разработанный специально для коллекции.

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Оставшиеся 140 тысяч сомов планируют направить на изготовление 200 текстильных шоперов с нанесением логотипа ЦИК КР.

Предложения поставщиков принимают до 26 ноября.

Напомним, в сентябре Центризбирком объявлял тендер на покупку брендированной сувенирной продукции на 1 миллион 124,2 тысячи сомов. В том числе средства на изготовление 600 шоперов синего цвета и с замком на липучке для международных наблюдателей, 200 ежедневников с официальным логотипом ЦИК формата А5 и 1 тысячу шариковых ручек.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года.