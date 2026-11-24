В Бишкеке с начала 2026 года вырубили 2 тысячи 163 дерева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, высадили 31 тысячу 445 саженцев. Сколько из них прижилось, в муниципалитете не уточнили.

Отметим, в начале года главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» говорил, что в 2026-м планируется убрать от 800 до 1 тысячи старых деревьев — преимущественно тополей и карагачей.

«Старые деревья уберут с 50 улиц, но планируется высадить 17 тысяч новых. Мэрия закупает 50 тысяч саженцев, их адаптируют к местному климату в питомниках и высадят в 2027 году», — пояснял он.