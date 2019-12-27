Топ-20 скандалов 2019 года. Часть I

2019-й, как и прежние годы, тоже выдался богатым на скандалы. Кыргызстанцы наблюдали непривычную для политического межсезонья повышенную активность.

24.kg собрало топ-20 самых громких скандалов — 2019.

1 Битва за цирк Битва за цирк

Начало года ознаменовалось скандалом в цирке. В конце 2018-го после серии публикаций в СМИ о нарушениях в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева был уволен директор Курмангазы Исанаев.

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В борьбу за кресло директора в январе вступили представитель цирковой династии, лучница Аида Акматова и заслуженный деятель культуры, балетмейстер Зарылбек Молдобакиров.

В итоге должность не досталась ни одному из претендентов. Директором стал Фархад Бекманбетов, которого с поста заместителя министра культуры, информации и туризма уволили за ненадлежащее исполнение обязанностей. Аида Акматова стала художественным руководителем цирка.

2 Модный приговор Модный приговор

Сразу после новогодних праздников в Жогорку Кенеше разгорелся скандал из-за... одежды. Депутатам не понравилось, как выглядит заведующий финансово-экономическим отделом агентства начального профессионального образования при Минобразования Талантбек Тынысов. Он, по мнению нардепов, пришел на заседание ЖК в ненадлежащем виде.

Возомнившие себя модными экспертами депутаты отчитали чиновника и выгнали с заседания, не дав закончить выступление. Больше всего возмущался Алмазбек Токторов, которому свитер показался футболкой.

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В обществе такое поведение представителей Жогорку Кенеша вызвало бурную реакцию. Критике подвергли не только самого Токторова, который, как выяснилось, получает зарплату вдвое выше, чем Тынысов, но и в целом депутатский корпус. Многие отмечали высокий профессионализм чиновника, уровень знаний и его солидный опыт работы в системе Министерства образования.

Общественное мнение и критика в соцсетях вынудили вице-спикера Мирлана Бакирова публично извиниться перед Талантбеком Тынысовым.

3 Отличник образования Отличник образования

Бурно общественность отреагировала и на вручение депутату ЖК Тазабеку Икрамову звания отличника образования Кыргызской Республики. Граждан страны возмутил тот факт, что нардеп имеет всего два года стажа физрука, тогда как многие отдали десятки лет этой профессии, однако награды им не предусмотрены.

Икрамов известен своими неоднозначными инициативами. Это он потребовал вернуть KG-номер на личный автомобиль, сетуя, что его не узнают.

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Под конец прошлого года Тазабек Икрамов выдал сразу несколько резонансных инициатив. Он считает, что надо лишать гражданства Кыргызстана принявших его иностранцев, если они не смогут доказать, что принесли нашей республике пользу. По словам народного избранника, иностранцы несут угрозу национальной безопасности.

Еще Икрамов предлагал увеличить обеденный перерыв по пятницам на два часа в связи с проведением жума намаза и обязать школы ввести новый предмет — «игра на комузе».

4 Оскандалившийся Минздрав Оскандалившийся Минздрав

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В феврале ощутимо закачалось кресло под министром здравоохранения Космосбеком Чолпонбаевым. Один за другим скандалы в возглавляемом им ведомстве: то дорогие внедорожники купят за 5,6 миллиона сомов, то инспекторов Счетной палаты возят за счет Минздрава в Италию.

Впрочем, министра здравоохранения на протяжении всего срока пребывания в должности сопровождают скандалы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев даже объявлял ему выговор за недостатки в работе. Но с должности его не снимают.

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Опрос, который в феврале провелосреди читателей, показал: большинство выступает за отставку чиновника.

Еще один скандал, связанный с Минздравом, разгорелся весной, когда стало известно, что брат главы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева Азиз Абылгазиев возглавляет управление по контролю законного оборота наркотиков департамента лекарственного обеспечения (ДЛО).

5 Родственные узы Родственные узы

Весна тоже выдалась богатой на скандалы. Непотизм в органах государственной власти во всей красе обнажил скандал в компании «КТ Мобайл», где, как выяснилось, на должности были назначены родственники премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Родня главы кабмина, оказалось, пристроена не только в фирме, но и во многих госорганах. Племянник супруги Абылгазиева Эрназар Иманкадыр занимал должность замдиректора компании. После скандала он уволился. Должности лишился и его отец Иманкадыр Рысалиев, который возглавлял секретариат «Открытого правительства» (OGP). Он и Абылгазиев приходятся свояками (бажа).

СМИ также сообщали, что зампредседателя ГСБЭП Эмильбек Жамгырчиев доводится окул-бала (названным сыном) Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Последний опровергает эти сведения.

Тем не менее тема семейно-кланового правления в Кыргызстане на этом не исчерпала себя.

6 «Раим ата» и его выход из тени «Раим ата» и его выход из тени

Внезапное появление на публике Райымбека Матраимова тоже стало предметом бурных обсуждений. Экс-таможенник до того предпочитал оставаться в тени. Однако весной он сначала устроил турнир по волейболу, куда пригласил чуть ли не половину депутатского корпуса, высокопоставленных чиновников и политиков. Фотографии и видео с этого праздника опубликовали в соцсетях.

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Позже нардепы стали оправдываться, что их пригласил не Райымбек Матраимов, а его старший брат и коллега Искендер Матраимов.

На мероприятии в Кара-Суу экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков назвал Райымбека Матраимова «Раим ата».

Чуть позже Райымбек Матраимов вновь вышел в свет. Бывший зампред Таможенной службы записал видеообращение к Алмазбеку Атамбаеву. В СДПК заявили, что за этим обращением стоит «Белый дом».

7 Ифтар и демарш посла Турции Ифтар и демарш посла Турции

Посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат устроил скандал на ифтаре, организованном Духовным управлением мусульман КР. Видео недипломатичного поведения представителя официальной Анкары появилось в соцсети и сразу вызвало реакцию. Большинство назвали поведение недостойным дипломата.

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Женгизу Камилу Фырату не понравилось, что ДУМК пригласило на свое мероприятие директора образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды. Посол назвал его «террористом».

МИД Турции не то что не осудил, а, напротив, поддержал демарш своего представителя, заявив: посол проявил свою необходимую и справедливую реакцию.

В Кыргызстане в начале 90-х открыли несколько школ и университетов «Себат», которые поддерживает движение ФЕТО.

ФЕТО — турецкое общественное движение, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. Оно активно в сфере образования.

Лето, которое обычно считается сезоном затишья, в 2019-м выдалось весьма жарким и в прямом, и в переносном смыслах. От кадровой чехарды до штурма резиденции бывшего президента с жертвами — такими запомнились июнь — август.

8 Чиновник-хам Чиновник-хам

Начало июня ознаменовалось скандалом с теперь уже бывшим полпредом правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимовым. Во время интервью по событиям в селе Орок Сокулукского района чиновник нахамил представителям СМИ, а журналистке ОТРК и вовсе заявил: «Не буду отвечать, потому что не нравится твое лицо».

Выходка губернатора вызвала массу возмущения не только в журналистском сообществе. Его осудило большинство пользователей интернета.

В соцсетях и СМИ запустили акцию «Абдраимов кетсин!» Под давлением общественности премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев был вынужден уволить хама.

9 Шерше ля фам Шерше ля фам

Чуть не обернулся международным скандалом случай в Минсельхозе, где мелкую чиновницу возвели в ранг заместителя министра, дабы та смогла за счет принимающей стороны съездить на выставку в Китай. Завотделом Анаркуль Беккулиевой выдали справку о том, что она занимает должность в ранге замминистра.

Замешанной оказалась вся верхушка ведомства. Два заместителя — Амангелди Исаев и Жаныбек Керималиев — строчили письма в секретариат оргкомитета международной выставки, а лоббировал интересы своей фаворитки, если верить публикациям в соцсетях, сам министр Эркинбек Чодуев.

Участники скандала теперь грозят журналистам исками за их якобы поруганные честь и достоинство. Им, видимо, невдомек, что выдача справки с содержанием недостоверных сведений является нарушением законодательства. Это по результатам проверки подтвердила и Генпрокуратура.

10 Серый кардинал vs Атамбаев Серый кардинал vs Атамбаев

Не менее скандальными стали показания экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манаса Арабаева о супруге бывшего президента Раисе Атамбаевой.

Его задержали 2 июня, через два дня суд санкционировал арест бывшего чиновника. 3 июля в новостном сюжете в эфире ОТРК он прямо обвинил бывшую первую леди в крышевании и рейдерстве. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале ОТРК, но позже удалено. И уже 5 июля суд отпустил Арабаева под домашний арест.

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В бытность президентом Атамбаева Манаса Арабаева называли серым кардиналом судебной системы. Дескать, это он диктовал служителям Фемиды, какие решения выносить. Общественность не раз обращалась к Алмазбеку Атамбаеву, позже и к Сооронбаю Жээнбекову рассмотреть ответственность Арабаева.

Теперь сообщается, что уголовное дело по факту рейдерского захвата строительного комплекса «Даймонд сити» возбудили еще в апреле 2018 года.

Урожайной получилась и осень. Скандалы были настолько разнообразными — от светских до международных и даже феминистский. О них читайте во второй части подборки самых громких скандалов уходящего года.