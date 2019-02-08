Генпрокуратура: Поездка инспектора Счетной палаты в Италию незаконна

Поездка инспектора Счетной палаты в Италию за счет средств Министерства здравоохранения незаконна. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Отмечено, что реформирование системы здравоохранения осуществляется в рамках Национальной программы «Ден-Соолук», реализуемой Министерством здравоохранения и его партнерами, при условиях гарантии соблюдения законодательства, а также не требующих дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета.

Расходы, связанные с поездкой главного государственного инспектора Счетной палаты в город Турин, осуществлены за счет бюджетных средств, выделенных в рамках проекта «Ден-Соолук» Минздраву и в период проведения инспектором аудита, который завершен лишь после окончания поездки.

Такие действия государственных служащих Минздрава и Счетной палаты являются незаконными и порождают коррупционные факторы, наносящие ущерб интересам государства.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что инспектора Счетной палаты в командировку в Италию отправляли за счет доноров.

Напомним, Генеральная прокуратура совместно с АКС ГКНБ выявила отдельные факты злоупотребления должностных лиц Министерства здравоохранения и Счетной палаты. Надзорный орган считает, что за счет Минздрава сотрудник Счетной палаты, который в министерстве проводил аудит, в 2017 году поехал в Италию. На поездку потратили почти 460 тысяч сомов.