Депутат Махабат Мавлянова на заседании Жогорку Кенеша предложила на государственном уровне поддержать женщин в сельском хозяйстве, напомнив, что ООН объявила 2026-й Международным годом женщин-фермеров.

Она отметила, что в Кыргызстане женщины лишь в 18,5 процента случаев владеют земельными участками, в 29 процентах являются собственниками недвижимого имущества, а представленность женщин в управлении ресурсами в сельском хозяйстве еще ниже.

«27 процентов от общего числа предпринимателей в стране — женщины. Эти показатели говорят о том, что, хотя женщины и принимают активное участие в экономике, но имеют трудности с доступом к земле, ресурсам, финансированию», — сказала депутат.

Она предложила разработать программу поддержки женщин в сельском хозяйстве, снизить для них процентные ставки на кредиты до 2-3 процентов, предусмотреть льготный период для выплаты займов, а также проводить обучение для женщин и оказывать юридическую поддержку.

Махабат Мавлянова также предложила выделить 1 миллиард сомов на кредиты женщинам-фермерам из 20 миллиардов, предусмотренных в 2027 году на льготное финансирование сельского хозяйства.