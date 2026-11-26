В Таласе задержали еще троих подозреваемых по делу о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Таласской области.

Уточняется, что в рамках расследования в милицию доставлены У.А., Ш. уулу Ж. и С. уулу Ч. Все 1995 года рождения. Они водворены в ИВС.

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Ранее в Таласе задержали девять человек, в том числе сотрудника органов внутренних дел, по подозрению в совершении тяжких преступлений. Расследуются два эпизода жестокого избиения граждан, один из которых квалифицирован как покушение на убийство.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, как толпа избивает мужчину.

20 ноября около полуночи на пересечении улиц Б.Баатыра и Ш.Шеркулова группа лиц избила гражданина А.Ш., используя различные предметы. После один из нападавших совершил наезд на пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по статьям 37 и 122 (покушение на убийство) УК КР.