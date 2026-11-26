Покушение на убийство. В Таласе задержали еще троих подозреваемых
В Таласе задержали еще троих подозреваемых по делу о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Таласской области.
Уточняется, что в рамках расследования в милицию доставлены У.А., Ш. уулу Ж. и С. уулу Ч. Все 1995 года рождения. Они водворены в ИВС.
Ранее в Таласе задержали девять человек, в том числе сотрудника органов внутренних дел, по подозрению в совершении тяжких преступлений. Расследуются два эпизода жестокого избиения граждан, один из которых квалифицирован как покушение на убийство.
В Сети опубликовали видео, на котором видно, как толпа избивает мужчину.
20 ноября около полуночи на пересечении улиц Б.Баатыра и Ш.Шеркулова группа лиц избила гражданина А.Ш., используя различные предметы. После один из нападавших совершил наезд на пострадавшего.
Возбуждено уголовное дело по статьям 37 и 122 (покушение на убийство) УК КР.