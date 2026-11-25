Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В Кыргызстане с 1 января 2027 года вводится экспериментальный режим регулирования трудовой миграции и вопросов гражданства. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Согласно документу, эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. На этот период ряд функций государственных органов передается Министерству труда, социального обеспечения и миграции.

В частности, ведомство будет заниматься оформлением и выдачей документов на проживание в Кыргызстане, регистрацией иностранных граждан и лиц без гражданства, выдачей единого разрешения и карты резидента.

Кроме того, министерству передаются отдельные полномочия по рассмотрению вопросов гражданства в пределах компетенции, установленной законодательством, а также функции миграционного контроля в отношении иностранной рабочей силы.

Для выполнения этих задач при министерстве создается департамент по вопросам миграции. Согласно указу, новое подразделение будет работать на принципах самофинансирования, а набор сотрудников должен осуществляться на открытой конкурсной основе.

При этом до полноценного запуска нового департамента оформление документов продолжат осуществлять действующие уполномоченные органы. Кабинету министров поручено обеспечить бесперебойное предоставление государственных услуг в переходный период.

Отдельные изменения коснутся привлечения иностранной рабочей силы. Правительству поручено пересмотреть порядок распределения республиканских квот на иностранных работников, приостановив предусмотренные законодательством процедуры комиссионного рассмотрения.

Также продолжится работа над совершенствованием единого документа, предоставляющего иностранцам, за исключением туристов, право находиться и работать в Кыргызстане.

Еще одним направлением станет механизм гарантийных взносов для работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу. Эти средства предполагается использовать для обеспечения административного выдворения иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

Министерству труда поручено провести мониторинг экспериментального режима до 1 июля 2027 года.

Если результаты окажутся положительными, до 1 сентября 2027 года ведомство должно представить в администрацию президента проекты нормативных правовых актов для дальнейшего закрепления изменений.