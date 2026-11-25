В Кыргызстане отмечается прогресс в диагностике и лечении ВИЧ-инфекции благодаря многолетнему сотрудничеству с правительством США, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и поддержке программы PEPFAR. Об этом сообщает Минздрав.

Результаты совместной работы, достигнутые за 2017–2026 годы, были представлены на мероприятии, организованном Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ.

Одним из ключевых результатов стало расширение охвата тестированием и лечением людей, живущих с ВИЧ. За период сотрудничества доля людей, знающих свой ВИЧ-статус, увеличилась с 59 процентов до 78 процентов, охват антиретровирусной терапией — с 51 процента до 80 процентов, а доля пациентов с подавленной вирусной нагрузкой выросла с 58 процентов до 91 процента.