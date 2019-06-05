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Происшествия

Беспорядки в селе Орок. С чего все началось по версии милиции

Во время беспорядков в селе Орок Сокулукского района пострадали около 15 домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что после беспорядков задержано около 35 человек.

«Утром после айт намаза подростки возвращались домой. Между ними произошла перепалка, после чего двое из них избили третьего. Он госпитализирован, его состояние стабильное. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство». Подростки водворены в ИВС. Роственники потерпевшего, выражая свое недовольство, разбили окна в 15 домах и сожгли один сарай», — прокомментировали в ГУВД.

В ведомстве отметили, что сейчас милиция и руководство Чуйской обладминистрации проводят разъяснительную работу среди сельчан.
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