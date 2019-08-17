Адвокат: Раиса Атамбаева причастна к рейдерскому захвату строительного комплекса

Уголовное дело по факту рейдерского захвата строительного комплекса «Даймонд сити» возбудили в апреле 2018 года. В ходе расследования установлена причастность Раисы Атамбаевой. Об этом 24.kg рассказала адвокат экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева Алия Турумбекова.

Читайте по теме На супругу бывшего президента Раису Атамбаеву возбуждено уголовное дело

«Бывшая первая леди сыграла в этом деле немаловажную роль. От владельцев «Даймонд сити» — граждан Китая — она получила квартиру площадью больше 200 квадратных метров. До этого Раиса Атамбаева принимала иностранцев у себя дома в госрезиденции. Позже со сватом Бектурсуном Айталиевым вмешалась в судебный процесс по гражданскому делу между гражданами КНР и кыргызстанцами Хусеином Зазаиевым и Рустамом Мамановым. Последние являются рейдерами строительного комплекса», — сказала Алия Турумбекова.

Адвокат отметила, что Раиса Атамбаева, говоря о том, что в отношении нее идут политические гонения, вводит в заблуждение, поскольку уголовное дело возбудили гораздо раньше, чем ее супруга задержали.

Читайте по теме Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента об обысках и аресте банковских счетов

«Помимо Раисы Атамбаевой, в дело вмешивался и ее сын Раис. Обвинения ей выдвигает не Манас Арабаев, а потерпевшие граждане КНР, которые дарили квартиру. У следствия достаточно доказательств причастности бывшей первой леди к этому делу, мой подзащитный лишь подтвердил их. Другие фигуранты также говорили об этом, о чем свидетельствуют материалы дела. Раиса Атамбаева действительно навязчиво просила встречи с Манасом Арбаевым, о чем свидетельствуют распечатки СМС-сообщений и детализация звонков. Ее сват Бектурсун Айталиев в этой афере получил $820 тысяч. В ходе следствия все факты подтвердились», — добавила Алия Турумбекова.

Напомним, бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.