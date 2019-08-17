09:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (116)

Адвокат: Раиса Атамбаева причастна к рейдерскому захвату строительного комплекса

Уголовное дело по факту рейдерского захвата строительного комплекса «Даймонд сити» возбудили в апреле 2018 года. В ходе расследования установлена причастность Раисы Атамбаевой. Об этом 24.kg рассказала адвокат экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева Алия Турумбекова.

Читайте по теме
На супругу бывшего президента Раису Атамбаеву возбуждено уголовное дело
«Бывшая первая леди сыграла в этом деле немаловажную роль. От владельцев «Даймонд сити» — граждан Китая — она получила квартиру площадью больше 200 квадратных метров. До этого Раиса Атамбаева принимала иностранцев у себя дома в госрезиденции. Позже со сватом Бектурсуном Айталиевым вмешалась в судебный процесс по гражданскому делу между гражданами КНР и кыргызстанцами Хусеином Зазаиевым и Рустамом Мамановым. Последние являются рейдерами строительного комплекса», — сказала Алия Турумбекова.

Адвокат отметила, что Раиса Атамбаева, говоря о том, что в отношении нее идут политические гонения, вводит в заблуждение, поскольку уголовное дело возбудили гораздо раньше, чем ее супруга задержали.

Читайте по теме
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента об обысках и аресте банковских счетов
«Помимо Раисы Атамбаевой, в дело вмешивался и ее сын Раис. Обвинения ей выдвигает не Манас Арабаев, а потерпевшие граждане КНР, которые дарили квартиру. У следствия достаточно доказательств причастности бывшей первой леди к этому делу, мой подзащитный лишь подтвердил их. Другие фигуранты также говорили об этом, о чем свидетельствуют материалы дела. Раиса Атамбаева действительно навязчиво просила встречи с Манасом Арбаевым, о чем свидетельствуют распечатки СМС-сообщений и детализация звонков. Ее сват Бектурсун Айталиев в этой афере получил $820 тысяч. В ходе следствия все факты подтвердились», — добавила Алия Турумбекова.

Напомним, бывший заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встречи по делу строительной компании БЛС приходил некий Бектурсун Айталиев.
Ссылка:
просмотров: 729
Версия для печати
Материалы по теме
Раиса Атамбаева: Правители прошлого не преследовали семьи своих противников
На супругу бывшего президента Раису Атамбаеву возбуждено уголовное дело
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента об обысках и аресте банковских счетов
Раиса Атамбаева крышевала рейдерство: показания дал Манас Арабаев
Раиса Атамбаеваны Өзбекстандын ханайымы Ташкентке конокко чакырды
К первой леди в гости. Раиса Атамбаева улетела в Узбекистан
Без политики. Супруга Сооронбая Жээнбекова поздравила Раису Атамбаеву с юбилеем
Репродуктивное здоровье девочек — это важно. Раиса Атамбаева стала профессором
Алмазбек Атамбаев поблагодарил свою семью за терпение
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент&nbsp;&mdash; версия МВД Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент — версия МВД
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!