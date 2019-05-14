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Общество

СДПК считает, что за обращением Райымбека Матраимова стоит «Белый дом»

«После ролика Райымбека Матраимова отпали всякие сомнения в его связи с президентом Сооронбаем Жээнбековым», — заявила заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

Она уверена, что Райымбеку Матраимову никто не поверит, а после его признания, что он богатый человек, правоохранительные органы должны провести проверку.

После ролика даже у самых недоверчивых отпали всякие сомнения в связке Жээнбековых-Матраимовых. Интриги уже нет.

Кундуз Жолдубаева

«Мы расцениваем вчерашний выпад Райыма Матраимова как очередную провокационную атаку со стороны «белодомовских» оппонентов, как попытку отвлечь внимание общественности от его многолетних связей с семьей Жээнбековых», — считает представитель СДПК.

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Кундуз Жолдубаева отметила, что при власти Алмазбека Атамбаева Райымбек Матраимов своей тени боялся.

«Слишком много вранья для одного видеообращения. В том числе о его якобы «отношениях» с Атамбаевым. Поэтому и комментировать эту несуразицу не будем. Все понимают, что реальной его «крышей» все эти годы, как минимум с 2011-го, были братья Жээнбековы. При этом использовавшие для этого и некоторых других лиц из окружения экс-президента», — сказала она.
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