Маммографы с функцией биопсии получил Национальный центр онкологии и гематологии. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

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Уточняется, что центру переданы два цифровых маммографа Fujifilm AMULET SOPHINITY 2D и Fujifilm AMULET Innovality 3D с функцией биопсии при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в рамках проекта помощи больницам третичного уровня.

Новое оборудование позволит увеличить количество обследований молочной железы и сократить время ожидания для пациенток.

Впервые в Центре онкологии появится возможность проводить биопсию под маммографическим контролем. Технология позволяет брать образцы ткани из подозрительных участков, включая скопления микрокальцинатов, которые не всегда видны при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Полученный материал направляется на гистологическое исследование для постановки диагноза и выбора лечения.

«Одно из преимуществ нового оборудования — возможность не только детально исследовать ткани молочной железы, но и проводить биопсию под маммографическим контролем. Аппарат помогает определить точное расположение подозрительного участка и выбрать место для забора материала. Это важно в случаях, когда необходимый участок сложно обнаружить при ультразвуковом исследовании. В результате врач получает дополнительные возможности для точной диагностики, а пациентка — для своевременного начала лечения», — сказал глава Минздрава Дамир Осмонов.