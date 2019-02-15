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Власть

Министры экономики, образования и здравоохранения получили выговоры

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева, министр экономики Олег Панкратов и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев получили выговоры. Такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Гульмира Кудайбердиева и ее заместитель Надира Джусупбекова наказаны за некачественные школьные учебники и проведение интернета в школах.

Космосбеку Чолпонбаеву и главе ФОМС Марату Калиеву объявили выговор за недостатки в работе по электронным рецептам в рамках программмы «Доступные лекарства».

Министр экономики Олег Панкратов получил выговор за некачественную работу по защите законопроекта по инвестициям и за недостаточную работу в государственном резерве. Директор по привлечению инвестиций Адылбек уулу Шумкарбек наказан за низкие показатели в этой области.

Выговоры также получили статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма Бактыбек Секимов, директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бакыт Абдиев.

Председатель Государственного агентства по миграции Болотбек Ибраимжанов и директор Государственной инспекции по экологии и технической безопасности Жолдошбек Жунушов получили предупреждения.
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