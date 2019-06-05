Чиновнику не понравилось лицо журналиста, он отказался комментировать ЧП в Ороке

Обстановка в селе Орок Сокулукского района спокойная. Об этом журналистам заявил полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов.

На вопрос представителей СМИ о том, когда он узнал о конфликте в селе, чиновник заявил: это мои проблемы.

На другие вопросы журналистов Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать, заявив, что он будет отвечать только каналу «Ала-Тоо 24» (ОТРК).

Чиновник заявил, что ему не нравится лицо одного из журналистов.

Напомним, в селе Орок сегодня, в один из самых почитаемых для всех мусульман праздник - Орозо айт - произошел межнациональный конфликт. Милиция задержала около 35 человек.