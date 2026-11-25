Среднесуточная глобальная температура 22 ноября оказалась на 2,23 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Это максимальное значение за все время наблюдений за отдельными днями, следует из предварительных данных европейской климатической службы Copernicus.

Предыдущий рекорд составлял 2,05 градуса и продержался всего три года. Его зафиксировали 17 и 18 ноября 2023 года. До ноября того же года суточная температурная аномалия ни разу не превышала отметку в два градуса. С тех пор это произошло уже 11 раз.

По оценке американского климатолога Зика Хаусфатера, использованная Copernicus модель прогнозирования допускает дальнейший рост показателя — до 2,3 градуса в ближайшие дни.

Рекорд был зафиксирован на фоне долгосрочного роста глобальной температуры, связанного с выбросами парниковых газов в результате деятельности человека, прежде всего при сжигании угля, нефти и газа.

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Дополнительное влияние оказывает Эль-Ниньо — природное климатическое явление, которое сопровождается повышением температуры в обширных районах планеты и изменением режима осадков. Это увеличивает вероятность засух и наводнений в разных регионах.

Ученые предупреждают, что в ближайшие месяцы могут повторяться дни с температурой более чем на два градуса выше доиндустриального уровня. По оценке исследователя Climate Central Захари Лейба, такие эпизоды возможны вплоть до марта 2027 года, однако пока они остаются исключениями, а не обычным состоянием климата.

Средняя температура Земли с XIX века повысилась примерно на 1,3 градуса. Программа ООН по окружающей среде предупреждает, что устойчивое превышение порога в 1,5 градуса может произойти еще до 2030 года.